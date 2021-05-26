"شريكة القتلة" في العراق.. شهادات ضد بلاسخارت وحملة لطرد "يونامي"

2021/05/26 | 10:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

على خلفية أحداث العنف ضد المتظاهرين في ساحة التحرير، أطلق مدونون عراقيون، الثلاثاء، حملة تطالب بطرد بعثة الأمم المتحدة من العراق.

طالب مدونون وناشطون بطرد بعثة "يونامي" في العراق باعتبارها "جزءًا من نظام القتل والفساد"

ووجه مئات العراقيين عبر وسم "يونامي شريكة القتلة"، 26 آيار/مايو، اتهامات إلى البعثة ورئيستها جنين بلاسخارت بـ "التواطؤ" من النظام القائم في البلاد و"مشاركته في جرائم القتل والفساد".

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واستنكر المدونون مواقف البعثة التي عدوها "متماهية مع قوى السلطة والجماعات المسلحة" عبر نشر صور مقلوبة لشعار "يونامي" مع تعليقات باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال أحد المدونين، إنّ البعثة "عمياء عن أعمال القتل والترهيب التي تمارس ضد العراقيين"، فيما نشر آخرون صورًا تجمع بلاسخارت مع زعماء ميليشيات وعدوها "شريكة في الدماء التي سالت في ساحة التحرير".

وبدأت الحملة عبر تطبق "كلابهاوس" عبر شهادات قدمها ناشطون وصحافيون تدين البعثة ورئيستها في العراق تضمنت كواليس بعض الاجتماعات والنقاشات.

وقال أحد الناشطين في مداخلة تابعها "الترا عراق"، إنّ "بلاسخارت وبعثتها جزء من نظام القتل والفساد في العراق"، مؤكدًا امتناع "بلاسخارت عن نشر وثائق وأدلة تثبت مسؤولية الحكومة وأجهزتها الأمنية فضلاً عن أحزاب وميليشيات في جرائم قتل المتظاهرين وتصفية الناشطين".

وتعرض متظاهرون رفعوا مطالب "الكشف عن قتلة الناشطين والمحتجين"، إلى إطلاق نار كثيف في ساحة التحرير، مسائ الإثنين 25 آيار/مايو، ما خلف قتلين على الأقل وعشرات الجرحى.

فيما قال شهود عيان إنّ قوات الأمن حاصرت عشرات المتظاهرين واعتدت عليهم بـ "وحشية" قبل اعتقالهم، من بينهم شقيق الناشط المغيب "سجاد العراقي".

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