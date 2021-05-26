2021/05/26 | 10:28 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يكشف نسبة العوائد الإضافية في الفصل الأول من عام الحالي

أعلن البنك المركزي، الأربعاء (26 أيار 2021)، عن تحقيق عوائد إضافية بنسبة 1% من إجمالي عوائد الاستثمارات في الفصل الأول من عام الحالي.

وقال البنك في بيان، إنه "تم تحقيق عوائد إضافية في استثماراتنا خلال الفصل الاول من العام ٢٠٢١ قياسا بالفصل الرابع من العام الماضي"، مبيناً أن "ذلك جاء نتيجة لتبنينا مبدأ الإدارة الذاتية للاستثمارات ضمن جهودنا في اعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة الاستثمارات التي تتيح مرونة وسيطرة أكبر مستفيدة من منصات التداول الإلكترونية التي يمتلكها هذا البنك، وتدريب كوادر فنية متخصصة للعمل عليها".

وأكد البنك المركزي أن "العمل وفق الاليات والممارسات حقق عوائد إضافية ناتجة عن فارق التفاوض على أسعار الفائدة مع المراسلين بنسبة تجاوزت 1% من إجمالي العوائد المتحققة على استثمارات هذا البنك للفصل الاول من العام 2021".

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