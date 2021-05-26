2021/05/26 | 10:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان: 152 قتيلاً وجريحاً في حصيلة احتجاجات التحرير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/26 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: 152 قتيلاً وجريحاً في حصيلة احتجاجات التحرير) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان: 152 قتيلاً وجريحاً في حصيلة احتجاجات التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).