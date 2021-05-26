منظمة الصحة العالمية رصدت سلالات متحورة لفيروس كورونا في دول عدة

2021/05/26 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة في تقرير الأربعاء أنّ السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند رُصِدت حسب معلومات رسمية وغير رسمية، في ستين منطقة، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في عدد الإصابات والوفيات بالوباء على مستوى العالم باستثناء بعض الدول.… Readmore

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