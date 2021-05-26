البصرة وديالى.. مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين



البصرة وديالى.. مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين
2021/05/26 | 10:33 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة وديالى.. مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/26 | 10:33.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة وديالى.. مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة وديالى.. مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).



واصل القراءة على شفق نيوز


Sponsored Links