فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في سوريا وسط تشكيك غربي

2021/05/26 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيطرة النظام في سوريا، الأربعاء، لانتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمر قبل أكثر من عقد من الزمن من شأنها أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة لمدة سبع سنوات إضافية.

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