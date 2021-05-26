2021/05/26 | 10:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق عوائد إضافية بنسبة 1% من إجمالي عوائد الاستثمارات في الفصل الأول من عام الحالي.وقال البنك في بيان، إنه “تم تحقيق عوائد إضافية في استثماراتنا خلال الفصل الاول من العام ٢٠٢١ قياسا بالفصل الرابع من العام الماضي”، مبيناً أن “ذلك جاء نتيجة لتبنينا مبدأ الإدارة الذاتية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يعلن تحقيق أرباح إضافية من مفاوضات على أسعار الفائدة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يعلن تحقيق أرباح إضافية من مفاوضات على أسعار الفائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).