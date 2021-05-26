كتل سياسية تكشف موقفها من تأجيل الانتخابات المقبلة

2021/05/26 | 10:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استبعد عدد من النواب والقيادات في الكتل السياسية تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة الى موعد اخر، في وقت تتحدث فيه جهات سياسية عن صعوبة اجرائها في تشرين المقبل.

النائب عن كتلة سائرون، جمال فاخر، نفى في حديث للجريدة الرسمية، اليوم (26 آيار 2021) صحة الانباء عن تاجيل الانتخابات، مؤكدا ان "الكتل الوطنية ترفض التأجيل وما جرى من حديث هذه الايام مجرد دعايات اعلامية من قبل بعض الشخصيات والكتل التي ليس لها رصيد جماهيري".

من جانبه يؤكد القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، رفض الحركة لمحاولات بعض الأطراف السياسية تأجيل الانتخابات.

واعتبر وهاب أي دعوة لتأجيل الانتخابات "تلاعبا بمشاعر المواطنين وإدامة عمر الأحزاب الفاسدة"، داعيا الى "توفير انتخابات نزيهة في جميع مدن العراق وخاصة الإقليم".

اما عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، فاستبعد ايضا تأجيل الانتخابات، عادا الحديث عن ذلك "جعجعة لا قيمة لها، ولا يوجد شيء اسمه حكومة طوارئ سوى بمخيلة من يطلقها".

وفي ذات السياق، يرى رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، ان "80% من القوى السياسية مع اجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرا إلى ان "وضع العراق حرج في جميع الاصعدة ومنها السياسية وان اجراء الانتخابات خيار مدعوم للخروج من الازمات المتعاقبة واعطاء امل للرأي العام".

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