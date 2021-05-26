تظاهرة لانصار الحزب الشيوعي في كركوك للمطالبة بتحسين الخدمات وحل مشكلة الكهرباء

2021/05/26 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خرج العشرات من انصار الحزب الشيوعي، اليوم الأربعاء، في تظاهرة بمحافظة كركوك طالبت بتحسين الواقع الخدمي ورفع النفايات من شوارع المدينة وحل مشكلة الكهرباء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين رددوا شعارات تطالب بتحسين الواقع الخدمي في المحافظة".

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