جرح مواطنين اثنين بالقصف التركي شمالي البلاد

2021/05/26 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر امني في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن إصابة مواطنين اثنين، بالقصف التركي الذي طال مناطق في إقليم كردستان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الطائرات التركية قامت بقصف أحدى القرى التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك في وقت مبكر من صباح اليوم، ونتج عنه إصابة اثنين من رعاة الأغنام بجروح متفاوتة".

وتستمر العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد، لتصفية حزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية، حيث تقوم القوات التركية بالقصف بالطائرات والمدافع لمعاقل هذا الحزب.

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