37 برنامجًا سينطلق نهاية العام الحالي.. ماذا ينتظر الشباب العاطلين؟

2021/05/26 | 10:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء أن السياسة الوطنية لتشغيل الشباب وتدريبهم مهنيا، ستنطلق نهاية العام الحالي وستتضمن 37 برنامجا هدفها النهوض بواقعهم المهني.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة الدكتور رائد جبار باهض، إن “السياسة الجديدة التي تستهدف بها الوزارة الشباب العاطلين، تتضمن خطة عمل حقيقية تنفذ من خلال التنسيق مع منظمة العمل الدولية ومجموعة من خبراء ومختصي الوزارة بمجال العمل والتدريب المهني”.

وأضاف أن “السياسة الجديدة، تهدف لامتصاص نسب البطالة بالمجتمع، وتقليل عدد العاطلين، وتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع توجهاتهم المهنية، اضافة الى رفد سوق العمل بما تحتاج اليه منهم، مع بيان الدور الحقيقي لتعاون المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهذا الشأن”.

وأكد باهض أنه “من المؤمل الاعلان عنها نهاية العام الحالي، وسيتم العمل بها واطلاقها بعد اقرارها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء باعتماد خطة تنفيذية خاصة بها”، مفصحا عن أنها “ستتضمن 37 برنامجا للتشغيل المهني، ستنصف الطبقة العاملة في البلاد من خلال اقرار قانون العمل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية”.

وأعرب عن “أمله بأن تتم القراءة الثانية للقانون خلال الايام القليلة المقبلة”.

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