2021/05/26 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الدفاع يصل ذي قار ويعقد اجتماعا أمنيا مع القادة العسكريين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 10:45

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