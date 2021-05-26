برلماني: محافظة السليمانية تسلم جميع ايراداتها الى الحكومة

2021/05/26 | 10:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فند برلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني التصريحات التي اطلقها بعض البرلمانيين عن عدم تسليم واردات محافظة السليمانية الى حكومة اقليم كوردستان.

وقال البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سركو آزاد خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان تلك التصريحات التي اطلقها بعض البرلمانيين عن ورادات محافظة السليمانية غير صحيحة.

واضاف: ان واردات المنافذ الحدودية وباقي الدوائر تستلم من قبل وزارة المالية وهناك مؤسسات حكومية تقوم باستلام تلك المبالغ ولايوجد اي حزب يسيطر على الواردات في محافظة السليمانية كما ادعى بعض البرلمانيين.

واضاف: ان الواردات تدخل في حساب البنوك والمؤسسات الحكومية وترسل مباشرة الى خزينة وزارة المالية لايوجد اي شخص او طرف يقوم باستلام تلك الايرادات، ومحافظة السليمانية تسلم جميع ايراداتها من المنافذ الحدودية وباقي الدوائر بشكل منتظم الى حكومة اقليم كوردستان.

من أعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان زياد جبار، تسليم محافظة السليمانية اكثر من 571 مليار دينار من ايرادات المحافظة الى خزينة حكومة اقليم كوردستان خلال 4 اشهر.

وقال زياد جبار في حديث لـ PUKmedia، ان المحافظة سلمت 161 مليار دينار الى خزينة الحكومة خلال الشهر الاول من العام الجاري، كما سلمت المبلغ نفسه في الشهر الثاني وهي من عائدات المحافظة.

واضاف: ان المحافظة سلمت اكثر من 133 مليارا و400 مليون دينار من ايراداتها الى الحكومة خلال الشهر الثالث، كما سلمت ايرادات الشهر الرابع والتي بلغت 116 مليار دينار.

وحسب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان فإن السليمانية تكون بذلك قد سلمت 571 مليار دينار الى خزينة حكومة اقليم كوردستان خلال الاشهر الاربعة من العام الجاري، وهي ايرادات محافظة السليمانية.

PUKmedia خاص

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