شركة أمريكية توفر فرص عمل للخريجين الأوائل العراقيين

2021/05/26 | 10:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط في الحكومة الاتحادية احسان عبدالجبار، اتفاق الوزارة مع شركة امريكية عاملة في حقول البصرة النفطية لتوفير فرص عمل للخريجين الاوائل.

وحسب بيان لوزير النفط يوم الثلاثاء، فإن الوزارة اتفقت مع شركة شلمبرجير الامريكية العاملة في حقول النفط بالبصرة على توفير فرص عمل وتشغيل المهندسين الثلاثة الاوائل من الجامعات العراقية الحكومية للسنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف وزير النفط انه "التقى مع المدير الاقليمي للشركة في اطار مساعيه وجهوده التي تهدف الى توفير فرص عمل للخريجين مع الشركات العالمية المتخصصة لاكتساب المهارة والخبرة".

PUKmedia / متابعة

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