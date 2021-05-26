2021/05/26 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، بإلقاء القبض على متهمين بقضايا مخدرات وخطف في العاصمة بغداد.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من اللواء الثاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بقضايا خطف ومخدرات ببغداد المركز الخبري الوطني.

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