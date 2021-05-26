2021/05/26 | 10:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأرجنتين التي تخضع لإغلاق تام لمدة 9 أيام منذ السبت الماضي، استثناء الأحداث الرياضية الدولية من القيود الصحية، قبيل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة كوبا أمريكا على أراضيها.

ويمنح هذا القرار الإداري، الذي جاء بناء على توصية من وزارة السياحة والرياضة، إعفاء من “حظر التنقل على الأراضي الوطنية” و”تدريب الرياضيين المحترفين” في إطار القيود الصحية التي تفرضها الحكومة.

وتعدّ الأرجنتين من بين دول العالم التي سجلت أعلى عدد من الإصابات والوفيات لكل مليون نسمة جراء جائحة كوفيد-19 في آخر 14 يوماً.

وتستضيف الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا في الفترة الممتدة بين 13 يونيو (حزيران) و10 يوليو (تموز).

وكانت كولومبيا، الدولة المضيفة الأخرى، التي هزتها الاحتجاجات المطلبية العنيفة ضد الحكومة، قد طلبت تأجيل المنافسات، واستبعدت أخيراً من التنظيم.

ويتعين على اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” أن يقرر مكان المباريات الـ15 التي كانت مرتقبة في كولومبيا وإعادة جدولتها، بما في ذلك المباراة النهائية.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس استعداد بلاده لاستضافة كامل البطولة “طالما أن الجميع يحترم شروط الضوابط والبروتوكولات بصرامة”، بما في ذلك إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، فيما لا تزال بطولة الدوري الأرجنتيني معلقة حتى 30 مايو (أيار).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأرجنتين تستثني الأحداث الرياضية من القيود الصحية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأرجنتين تستثني الأحداث الرياضية من القيود الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).