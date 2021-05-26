حقوق الإنسان تكشف حصيلة جديدة لضحايا تظاهرات ساحة التحرير

2021/05/26 | 10:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاربعاء، حصيلة الرصد الميداني لتظاهرات 25 آيار في العاصمة بغداد، مشيرة الى مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة ( 150) من المتظاهرين والقوات الامنية.وذكر بيان للمفوضية، أنه “في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، على كفالة حق المواطن في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فانها […]

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