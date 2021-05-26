الماليَّة النيابيَّة: إرسال حصَّة الإقليم مرهون بتطبيق أربع فقرات من الموازنة

2021/05/26 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكَّدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن إرسال حصَّة الإقليم مرهون بتطبيق الفقرات الأربع من الموازنة، لافتةَ إلى أن على الاقليم تنفيذ جميع هذه الشروط.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك أربع فقرات في الموازنة، إذا اتفقت عليها الحكومتان الاتحادية والإقليم وطبقت، فسيتم إرسال الموازنة إلى كردستان".وتابع أن "الفقرة الأولى هي أن على الإقليم تسليم النفط بما لايقل عن 250 ألف برميل يومياً، والفقرة الثانية هي تسليم الإقليم نصف الواردات غير النفطية إلى المركز، أما الفقرة الثالثة فهي تسليم القوائم الخاصة بإعداد الموظفين، والفقرة الرابعة السماح لديوان الرقابة الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق حسابات الإقليم منذ العام 2003".وأضاف، أن "إرسال حصة الإقليم من الموازنة مرهون بتطبيق هذه الفقرات الأربع"، مشيراً إلى أن "على وفد الإقليم زيارة بغداد وإبلاغهم باستعداده لتنفيذ كل هذه الشروط".وأكد "أهمية عدم ايقاف الموازنة بسبب بعض الأمور الإدارية"، داعياً "الحكومة الاتحادية إلى إرسال الموازنة للإقليم، وإذا كانت هناك أيُّ ملاحظة تدققها، أما إذا تمَّ تسجيل خلل ما ، فمن الممكن للمركز استقطاعه من أموال الإقليم لبقية الأشهر".وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، أن هناك وفداً من الإقليم سيزور بغداد قريباً لتنفيذ فقرات الموازنة وتوزيع رواتب الموظفين من دون استقطاع.

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