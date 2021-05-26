3 عقبات أمام العراق لتحقيق نسبة تلقيح قادرة على “خنق كورونا”.. النسبة الامنة ربما لن تتحقق قبل 5 سنوات!

2021/05/26 | 11:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يفصل العراق عن السيطرة على جائحة كورونا بالكامل، شرط واحد وضعته وزارة الصحة متمثلًا بالوصول الى نسبة تلقيح تبلغ 70% من عدد السكان، الا ان نسبة التطعيم ما زالت بطيئة وقليلة جدا والبالغة نحو 2%، حيث لقح العراق اكثر من نصف مليون شخص من اصل 40 مليون، في الوقت الذي تستهدف الوزارة تلقيح […]

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