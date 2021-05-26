عاجل | لجنة ابو رغيف تعتقل قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح المتهم بقتل فاهم الطائي وايهاب الوزني في كربلاء

2021/05/26 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | لجنة ابو رغيف تعتقل قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح

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