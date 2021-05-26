2021/05/26 | 11:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة الخفيف يسجل أعلى سعر بين خامات أوبك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/26 | 11:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة الخفيف يسجل أعلى سعر بين خامات أوبك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة الخفيف يسجل أعلى سعر بين خامات أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).