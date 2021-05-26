اللجنة المالية توضح اسباب عدم ارسال حصة الاقليم من الميزانية لغاية الان

2021/05/26 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، اسباب عدم ارسال حصة الإقليم من الموازنة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات إن “هناك أربع فقرات في الموازنة، إذا اتفقت عليها الحكومتان الاتحادية والإقليم وطبقت، فسيتم إرسال الموازنة إلى كردستان”.وتابع أن … Readmore

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