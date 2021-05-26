مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية الداخلية والخارجية ليوم غد

2021/05/26 | 11:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاربعاء، جدول الرحلات الداخلية والخارجية ليوم غد الخميس عبر مختلف المطارات العراقية.





قناة "ناس" على تلكرام..



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ويظهر الجدول، الذي حصل عليه "ناس"، (26 آيار 2021)، 39 رحلة جوية داخلية وخارجية، فيما حمل توجيهاً بضرورة اتباع الإجراءات الصحية لضمان سلامة المسافرين.

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