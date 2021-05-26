2021/05/26 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

176 مشاهدة

أكدت المفوضية العليا للحقوق الانسان في العراق، مقتل متظاهرين اثنين، واصابة 20 متظاهرا و130 عنصرا من القوات الامنية خلال تظاهرات يوم امس.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم (26 آيار 2021) انه "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، على كفالة حق المواطن في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فإنها تأسف بشكل بالغ لسقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حدثت في ساحة التحرير ببغداد".

واضاف البيان أن "تلك الصدامات أدت لاستشهاد متظاهر عدد (2) واصابة (20) اخرين، ومازال اصابة العديد منهم خطرة حتى الان، فضلا عن اصابة (130) من القوات الامنية، واعتقال عدد كبير من المتظاهرين تم اطلاق سراحهم والمتبقي (11) متظاهر معتقل تم عرض اوراقهم على القضاء، مع حرق كرفان عدد (2) تابع لقوة حفظ النظام نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، من قبل القوات الامنية والحجارة والآلات الحادة من قبل المتظاهرين".



واوضح ان "المفوضية ومنذ بدء التظاهرات ولغاية هذه اللحظة كانت تطالب بمنع استخدام العنف المفرط، واخضعت قوات حفظ القانون والقوات الامنية المساندة لها لأكثر من (500) ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم".

واشار الى انه "في الوقت الذي تؤكد فيه على المتظاهرين التزامهم التام بمعايير التظاهر السلمي والابتعاد عن اية تصادمات مع القوات الامنية، فأنها تجدد مطالبتها لكافة الاطراف باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات".



وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة، "بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات الاكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط، واحالتهم للقضاء واطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات".

وجددت المفوضية مطالبتها للمتظاهرين "بمنع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الامنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تكشف اعداد ضحايا تظاهرات 25 ايار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تكشف اعداد ضحايا تظاهرات 25 ايار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).