عاصفة شديدة تضرب مناطق شرقي الهند والسلطات تجلي أكثر من مليون شخصا

2021/05/26 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجلت السلطات الهندية نحو مليون ومئتي شخص في مناطق شرقي الهند نتيجة عواصف شديدة اجتاحت البلاد بعد نحو أسبوع من إعصار عنيف ضرب السواحل الشرقية.

واجتاحت رياح عنيفة وامطار غزيرة مناطق البنغال الغربية وأدوشيا شرقي الهند إذ وصلت سرعة الرياح الى مئة وخمسة وخمسين كيلو متر في الساعة رافقتها امطار شديدة أدت الى حدوث فيضانات واقتلاع الأشجار وتقطع اسلاك الكهرباء.

ووجهت السلطات المحلية بتعليق الرحلات الجوية والابتعاد عن المناطق الساحلية ونشر نحو خمسة الاف عامل انقاذ في المنطقة فيما يبذل موظفو الإغاثة جهودا مضاعفة في محاولة لمنع تفاقم أزمة جائحة كورونا نتيجة الاعصار.

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