اسعار الذهب ترتفع بدعم من تراجع الدولار

2021/05/26 | 11:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تخطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء المستوى المستوى القياسي عند 1900 دولار للأونصة بدعم تراجع الدولار وتنامي المخاوف بشأن التضخم.وبحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1905.36 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير 2021.وقال ستيفن إينيز الشريك الإداري في مؤسسة “إس بي […]

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