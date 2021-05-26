المالية النيابية توضح اسباب عدم ارسال حصة الإقليم من الموازنة

2021/05/26 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم

الأربعاء، اسباب عدم ارسال حصة الإقليم

من الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح

صحافي، إن "هناك أربع فقرات في

الموازنة، إذا اتفقت عليها الحكومتان

الاتحادية

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