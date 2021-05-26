2021/05/26 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ارهابيتين شقيقتين في داقوق، عملتا بما يسمى ديوان الحسبة في قاطع كركوك .وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إستخبارات الداخلية تطيح بشقيقتين داعشيتين في داقوق المركز الخبري الوطني.

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