الكشف عن تفاصيل مدن جديدة لحل أزمة السكن.. قطع أراضٍ للمواطنين كاملة الخدمات

2021/05/26 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، اليوم الأربعاء،عن تفاصيل المدن الجديدة الخاصة بحل أزمة السكن، فيما أعلنت عزمها استضافة وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بشأنها.

وقال عضو اللجنة عباس يابر العطافي إن “المدن الجديدة تم إعداد تصاميمها بشكل كامل ومن المفترض ان تقوم وزارة الإسكان بإعلان خدماتها”، مبيناً أن “موازنة 2021 تضمنت اضافة فقرة للمدن المطورة اضافة الى المدن الجديدة للمساهمة في حل ازمة السكن”.

وأضاف أن “المدن الجديدة يتم انشاء البنى التحتية لها بشكل كامل وبعدها تمنح قطع الأراضي الى المواطن بمبلغ بسيط يتناسب مع كلفة الخدمات المقدمة من مجارٍ وبلديات وليست قطع أراضٍ بدون خدمات”، مشيراً إلى أن “هذه المدن ضُمِّنت بفقرة في الموازنة”.

وشدد العطافي على ضرورة ان “تقوم وزارة الاسكان والاعمار باحالة الخدمات بشكل كامل واعلانها”، مؤكداً أن “لجنة الخدمات والاعمار ستكون لها استضافة لوزارة الاسكان خلال الايام المقبلة لمناقشة: أين وصل إنجاز المدن الجديدة ؟”.

وتابع ان “المدن الجديدة هي مدن موازية تم انشاؤها واستملاك اراضيها بشكل كامل لتكون موازية ومشابهة للمدن الحضرية وتم اعداد تصاميمها في الجامعات العراقية وهذه المدن فيها عدة اقسام منها صناعية وسكنية وقطع اراضٍ ومبانٍ عامة”، موضحاً أن “المدن الجديدة تم انجازها في خمس محافظات ومنها في البصرة والنجف وواسط وإحدى المحافظات الغربية ومحافظة اخرى”.

ولفت إلى أن “الاراضي استكملت بشكل كامل”، مبيناً أن “العاصمة بغداد ستشهد انشاء المدن الجديدة ولكن لم يكتمل انجاز تسليم الأراضي حتى الآن”.

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