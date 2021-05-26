كفى إحتماءً بالنصوص المقدسة - عبدالله عطية شناوة

2021/05/26 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة أعتقد آن الأوان قد حان لنكاشف بعضنا، وننتهي من صياغات التراضي وتجميل الأمور، والتغني بقيم الرحمة المزعومة في الإسلام أو اليهودية.العهد القديم حافل بأوامر القتل والإبادة الجماعية الصادرة من إله إسرائيل.



والإسلام واضح صريح في دعوته للمؤمنين به: "وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر".



هذا على صعيد النص، اما على صعيد الممارسة من جانب المؤمنين به، فيكفي التذكير بالمجازر التي ارتكب ......





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