لاعب كوردي يشارك في التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو

2021/05/26 | 11:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك لاعب كوردي لاول مرة في التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو الصيفية التي من المقرر ان تجري العام الحالي في اليابان.

ومن المقرر ان يتوجه اللاعب الكوردي شفان عثمان لاعب المنتخب العراقي ونادي البيشمركة في لعبة الكاراتيه الى فرنسا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو الصيفية

ودخل حاليا اللاعب شفان عثمان معسكراً تدريباً مكثفاً في مدينة السليمانية للاستعداد للتصفيات التي سيشارك فيها 24 لاعباً يتأهل منهم 3 لاعبين فقط الى اولمبياد طوكيو الصيفية.

يذكر ان اللاعب شفان عثمان حصل خلال الفترات السابقة على العديد من الميداليات المنتوعة خلال مشاركته في بطولات محلية ودولية.

PUKmedia خاص/قسم الرياضة

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