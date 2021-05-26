2021/05/26 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 32 دقيقة

القبض على ارهابيتين شقيقتين في داقوق عملتا بما يسمى ديوان الحسبة في كركوك

منذ 39 دقيقة

وزير الدفاع يصل الى ذي قار

منذ ساعة واحدة

شهيدان و150 مصاباً من المتظاهرين والقوات الامنية حصيلة التظاهرات في ساحة التحرير

منذ 3 ساعات

مصرع 4 أشخاص بحادث سير في بابل

منذ 12 ساعة

الاعلام الامني: الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في ملابسات احداث ساحة التحرير

منذ 15 ساعة

القبض على عدد من المطلوبين في بابل

منذ 17 ساعة

إصابات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في التحرير

منذ 18 ساعة

اصابة 10 مدنيين بانفجار عجلة مفخخة في الانبار

منذ 18 ساعة

القبض على متهم بالنصب والاحتيال في البصرة

منذ 19 ساعة

القوات الامنية تغلق ساحة الطيران وسط بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: اعتقال قيادي كبير في الحشد الشعبي بالانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: اعتقال قيادي كبير في الحشد الشعبي بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).