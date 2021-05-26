عباءة الرأس.. تاج عفاف المرأة

2021/05/26 | 11:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: جمال فالح الساعدي

﴿يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك

ونساء المؤمنين يدنين عليهن من

جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين

وكان الله غفورا رحيما﴾ ( الأحزاب / 59 ).

ذلك التاج.



الموشح بوسام التسليم

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