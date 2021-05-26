حصيلة اصابات ووفيات تظاهرات

2021/05/26 | 11:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان،

اليوم الاربعاء، عن رصدها الميداني

للتظاهرات التي جرت في بغداد وعدد من

المحافظات ليوم الثلاثاء 25/ايار/2021.

المفوضية قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه في ا

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