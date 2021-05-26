مفوضية حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين

2021/05/26 | 12:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، حصيلة أعمال العنف التي رافقت احتجاجات 25 آيار في ساحة التحرير.

وأكّدت المفوضية في بيان، 26 آيار/مايو، مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة 20 آخرين بينهم جرحى بحالات خطرة.

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كما أكّدت استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين في ساحة التحرير، واعتقال عدد كبير من المحتجين "أطلق سراح 11 منهم".

وشدد المفوضية، على "كفالة حق المواطن في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي"، مطالبة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بـ "تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الأكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط وإحالتهم للقضاء، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات".

وأشارت المفوضية أيضًا إلى تسجيل إصابات بين صفوف القوات الأمنية، داعية المتظاهرين إلى "الالتزام بمعايير التظاهر السلمي والابتعاد عن أية مصادمات مع القوات الأمنية، ومنع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الأمنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة".

وطالبت المفوضية، كافة الأطراف بـ "اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات".

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