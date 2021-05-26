2021/05/26 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سيكون العالم، هذه الليلة، على موعد مع أول خسوف كامل للقمر في ظاهرة يطلق عليها “القمر الدامي”، لكن سيتعذر مشاهدتها في المنطقة العربية.ومن المتوقع أن يكون الأستراليون أول من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليلة..



العالم على موعد مع “القمر الدامي” المركز الخبري الوطني.

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