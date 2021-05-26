رئيس الجمهورية: ‏الكشف عن القتلة حق لا يسقط

2021/05/26 | 12:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ضرورة محاسبة مستخدمي الرصاص في التظاهرات، مشددا على ان التظاهر السلمي حق دستوري للعراقيين.

وقال الدكتور برهم صالح في تغريدة على حسابه في تويتر، يوم الثلاثاء، إن "الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط"، لافتا الى ان "استخدام الرصاص في التظاهرات يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة".

واضاف ان "حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني"، مبينا ان "التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لاصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة"، مشيرا الى ان "تحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة".

PUKmedia / متابعة

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