شقيقتان ارهابيتان تعملان لداعش يقعن بقبضة الاستخبارات

2021/05/26 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، القبض على ارهابيتين تعملان لصالح تنظيم داعش.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز" انه من خلال متابعة عناصر عصابات داعش للقصاص منهم، تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على ارهابيتين شقيقتين مطلوبتين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الارهابي بما يسمى ديوان الحسبة ضمن قاطع كركوك واللتان اعترفتا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهن لداعش، فضلا عن كونهن من عائلة إرهابية ولديهن اخوين قياديين ضمن العصابات الإرهابية، احدهما تم القبض عليه من قبل القوات الامنية اثناء عمليات التحرير.

حيث تم تدوين اقوالهن بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهن الاجراءات القانونية.

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