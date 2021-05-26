عائلة فلويد تزور البيت الأبيض وتطالب بإصلاح الشرطة

2021/05/26 | 12:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدارية في ذكرى جورج فلويد في 4 حزيران/يونيو 2020 في مينيابوليس.© ا ف ب/AFP/ارشيف شاندان كهانا واشنطن (أ ف ب) – ناشدت عائلة جورج فلويد الأربعاء الكونغرس الأميركي “حماية ذوي البشرة الملونة” من خلال إقرار تشريع لإصلاح الشرطة، وذلك عقب لقاء ذي رمزية كبيرة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض […]

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