أسعار الدولار ترتفع بشكل مستمر.. هل تتجاوز الـ150 ألف؟

2021/05/26 | 12:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار اليوم الاربعاء، عن الارقام المسجلة يوم امس.

وبلغت اسعار بيع الـ100 دولار في بعض الصيرفات، 149.750 دينارًا لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 148500.

وقبل ساعات بلغت اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات:

بغداد – بورصة الكفاح

149,150

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

148,500

149,500

————————————————

البصرة / بورصة

149,250

——————————

اربيل / بورصة

149,075

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الموصل / بورصة

149,200

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