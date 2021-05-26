2021/05/26 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجيَّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:08

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