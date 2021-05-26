مصرف الرشيد يحدد نسبة الفوائد على قروض صيانة المباني والوحدات السكنية

2021/05/26 | 12:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، عن النسبة التي وضعها لمنح قروض صيانة المباني والوحدات السكنية والتي حدد ب(٥٪؜) سنويا وبمدة (١٠) سنوات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “المصرف اطلق قروض لصيانة المباني تصل الى (٣٠) مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف و(٢٠) مليون للمواطنين بكفالة موظف موطن راتبه […]

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