الشرطة المجتمعية تكشف تفاصيل تعنيف وتعذيب طفلة ببغداد

2021/05/26 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت الشرطة المجتمعية، اليوم الأربعاء، تفاصيل تعرض طفلة التعذيب والتعنيف في العاصمة بغداد.وذكرت الشرطة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مدير الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة […]

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