2021/05/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هي وجهة نظرك بخصوص مفهوم «الدولة - الأمة»؟مصعب قاسم عزاوي: لا بد من الالتفات إلى أن مفهوم «الدولة- الأمة» بشكله الأفعواني الشمشوني على طريقة توماس هوبز، والذي يمثل النموذج القائم بالفعل للدول في عالمنا المعاصر، هو النموذج الذي توصل إليه الأوربيون في سياق حروب طاحنة تفننوا فيها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بصدد مفهوم الدولة-الأمة - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بصدد مفهوم الدولة-الأمة - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).