عرس الشهداء الشباب العراق - احمد موكرياني

2021/05/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني • يوم أمس كان عرسا كبيرا لشهداء والشهيدات العراق ضد الظلم والفساد والعمالة والعصابات المسلحة الإيرانية.• يوم أمس كان ثورة بيضاء بكل المقاييس، وإن لم تغير النظام الحالي لكنها أصدرت شهادة وفاته وهو الآن يحتضر في الموت السريري، فلا أمن ولا أمان ولا ماء ولا كهرباء والمليشيات المسلحة الإيرانية تحكم الحكومة والقضاء والقوات الأمنية العراقية الاتحادية، وإيران وتركيا تحكمان إقليم كردستان.• يوم أمس ......





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