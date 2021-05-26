العراق ثاني المستوردين من ايران بعد الصين من السلع الغير نفطية

2021/05/26 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، عن

تسجيل صادرات السلع غير النفطية نموا

كميا بنسبة 17 بالمئة وسعريا بـ 48 بالمئة

في الشهرين الاوليين من السنة المالية

الجارية فترة 20 مارس/آذار حتى 20 مايو/

آيار 2021

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