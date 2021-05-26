2021/05/26 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، إحباط محاولةٍ للتجاوز والاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة بتواطؤ من بعض منتسبي الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز في محافظة كركوك، لافتة إلى ضبط المُتَّهمين مُتلبِّسين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيمته مليار دينار..



النزاهة تحبط محاولة تجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة بكركوك المركز الخبري الوطني.

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