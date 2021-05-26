النجف تسجل حالة وفاة و225 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/26 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و225 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 1752 فحصاً مختبرياً […]

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