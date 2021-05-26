2021/05/26 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عشية محادثات يجريها الأربعاء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى إنهاء “دوامة العنف” عبر العودة إلى الحل القائم على أساس الدولتين.وتأتي زيارة راب التي تستغرق يوما واحدا بعد أن كان نظيره الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد الثلاثاء خلال جولة له في الشرق الأوسط بإعادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية البريطاني يدعو إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى حل الدولتين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية البريطاني يدعو إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى حل الدولتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).