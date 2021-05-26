2021/05/26 | 12:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة البرلمانية: مافيات وراء منع فتح ملف مزاد بيع العملة في العراق

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الأربعاء (26 أيار، 2021) عن الجهات التي تقف خلف مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي.

وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي، ان "ملف مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي، تقف خلفه قوى سياسية كبيرة ومافيات فساد ومصارف أهلية تابعة لأحزاب وشخصيات متنفذة".

وبين الدفاعي أن "أبرز محاور استجواب محافظ البنك المركزي، كانت هي ملف مزاد بيع العملة، لكن هذه القوى السياسية الكبيرة منعت هذا الاستجواب وسوف تبقى تعمل على تعطيله لاستمرار الهيمنة والسيطرة على هذا المزاد".

وأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية أن "اغلب القوى السياسية لديها مصارف أهلية وهي مستفادة من مزاد بيع العملة، وهذا المزاد يورد ارباح طائلة لهذه المصارف التابعة لجهات وشخصيات سياسية بارزة، ولهذا المزاد مستمر لغاية الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة البرلمانية: مافيات وراء منع فتح ملف مزاد بيع العملة في العراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة البرلمانية: مافيات وراء منع فتح ملف مزاد بيع العملة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).